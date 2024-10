Palmeiras realiza jogo-treino entre o elenco visando duelo com o Juventude pelo Brasileirão

Lesionados, Mauricio, Piquerez e Bruno Rodrigues não participaram das atividades. Representando suas respectivas seleções nacionais, Weverton (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Rios (Colômbia) também ficaram de fora.

Abel Ferreira ainda tem mais de uma semana de preparação até o próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão. O jogo contra o Juventude está marcado para o dia 20 de outubro, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Verdão mira uma vitória para seguir na cola do líder do torneio, Botafogo. O time paulista está no segunda posição da tabela, com 57 pontos conquistados, três abaixo da equipe carioca.