Multicampeão pelo Liverpool, Matip se aposenta aos 33 anos

O Liverpool comunicou na manhã deste sábado que o zagueiro Joel Matip decidiu se aposentar do futebol aos 33 anos. O ex-atleta estava sem clube desde que deixou o time inglês no fim da temporada passada.

Pelo Liverpool, Matip disputou 201 jogos, marcou 11 gols e conquistou sete títulos, incluindo um Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões. Inclusive, ele deu uma assistência para o gol de Origi na decisão do torneio continental contra o Tottenham, em 2018/19.

A última partida da carreira do zagueiro aconteceu no dia 3 de dezembro de 2023, quando o Liverpool venceu o Fulham por 4 a 3. Na partida em questão, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e não teve outra oportunidade de atuar pelo clube inglês.