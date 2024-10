Destaque da base do Corinthians, Matheus Corrêa projeta clássico contra o Palmeiras no sub-20

Corinthians e Palmeiras se preparam para o importante Derby válido pelo Campeonato Paulista sub-20. Os rivais se enfrentam na Fazendinha neste sábado, às 15 horas (de Brasília), pela ida das quartas de final. O goleiro Matheus Corrêa, destaque da base alvinegra, comentou sobre a importância do duelo e o peso de enfrentar o Verdão em uma fase tão decisiva.

"Classificamos, o que era o mais importante. Não foi do jeito que era planejado, mas estamos nas quartas e prontos para tentar buscar o título. Enfrentar o Palmeiras é sempre um desafio muito grande, além de ser um time difícil, ainda tem o peso de ser um dos maiores clássicos do Brasil, então a atenção tem que ser em dobro", afirmou Matheus, ressaltando a relevância deste clássico no cenário nacional.

A campanha do Corinthians na terceira fase do Paulista foi marcada por altos e baixos. O time alvinegro se classificou na última rodada, ficando em segundo lugar no grupo 24, com oito pontos. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com a classificação sendo garantida após um triunfo, na última rodada, sobre a Ferroviária, por 3 a 0. Esse desempenho, no entanto, não abalou a confiança do elenco, que vê as quartas de final como uma nova chance de reafirmar a força corintiana na competição.