Sem espaço no Santos, Miguelito é o artilheiro da Bolívia nas Eliminatórias

Aos 20 anos, Miguelito ainda busca se firmar no profissional do Santos, mas já é um dos protagonistas da campanha da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogador é o artilheiro da seleção.

De acordo com Sofascore, em três jogos, sendo dois como titular, o atacante balançou as redes por três vezes. O jovem, portanto, precisa de 64 minutos para participar de um gol.

Miguelito, ainda, finalizou por sete oportunidades, com três no alvo, e acertou os quatro dribles que tentou. Os tentos do Menino da Vila ajudaram nas vitórias contra Colômbia, Chile e Venezuela.