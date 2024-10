Dorival vê evolução da Seleção em vitória sobre o Chile, mas pede paciência: "Vamos oscilar"

O comandante também falou sobre a fase do Brasil. Ele deixou claro que ainda haverá oscilações, porém prometeu que a equipe vai estar muito mais forte daqui dois anos, no Mundial.

"Uma renovação não é simples. Hoje tínhamos apenas quatro jogadores que finalizaram a última partida da Copa. Isso tem um peso considerável. Não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. Isso dificulta um pouco mais esse encontro do equilíbrio com a jovialidade e experiência. É por isso que essas oscilações acontecem e continuarão acontecendo. Temos que ter paciência. Já falei que teremos uma equipe forte daqui dois anos, mas passaremos por apertos", analisou.

Dorival ainda pediu paciência para o torcedor e voltou a salientar que o processo de renovação não será imediato.

"Estamos totalmente afastados da Seleção, de um modo geral. E não por culpa de um ou de outro. Pelo momento do país, da Seleção, um tanto quanto conturbado. É uma oportunidade da gente dar as mãos e trazer o torcedor ao nosso lado. Todos falaram de uma renovação quando eu assumi. Com essa renovação, você não alcança resultados com a mesma velocidade. É interessante que às vezes queremos ter sucesso antes do trabalho. Na nossa vida, isso jamais aconteceu", contou.

"Espero que a gente tenha um pouco de paciência ainda. Vamos oscilar. Não vamos ter jogos maravilhosos, mas estamos crescendo. Aos poucos está acontecendo. Os resultados talvez nunca foram o que desejamos. Isso vai acontecer no momento certo. O trabalho continua com os pés no chão, equilíbrio, buscando sempre o melhor e contando com o apoio do nosso torcedor, que vai vir aos poucos. Precisamos mostrar que temos coisas boas acontecendo. Com o crescimento, a equipe vai ficar forte. Podem esperar porque esse momento vai chegar", comentou.

Com o resultado, a Seleção Brasileira subiu para o quarto lugar do torneio, com 13 pontos. Veja a tabela completa e atualizada AQUI.