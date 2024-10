Ex-Vasco, Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Raja Casablanca, do Marrocos

We welcome our new Portuguese coach Ricardo Sapinto ?? pic.twitter.com/Fklg84OrRk

? Raja Club Athletic (@RCAofficiel) October 10, 2024

O Marrocos será o décimo país diferente em que Ricardo Sá Pinto assume um clube. O treinador já trabalhou em Portugal (Sporting, Belenenses, Braga e Moreirense), Sérvia (Estrela Vermelha), Grécia (OFI e Atromitos), Arábia Saudita (Al Fateh), Bélgica (Standard de Liège), Polónia (Légia Varsóvia), Brasil (Vasco), Turquia (Gazientep), Irã (Esteghlal) e Chipre (Apoel).

O português assume o Raja Casablanca na 3ª posição do Campeonato Marroquino. Em cinco jogos, a equipe tem nove pontos conquistados, mesma pontuação do vice-líder Union Touarga Sportif e do líder Ittihad Tanger.

O Raja Casablanca volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Kénitra Athlétic Club, pela quarta rodada da fase de grupos da Excellence Cup de Marrocos, no Estádio Municipal de Kénitra.