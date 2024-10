Scaloni atualiza estado de Messi para partidas das Eliminatórias e comenta sobre Bielsa no Uruguai

De olho nas partidas contra Venezuela e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, poderá contar com Lionel Messi novamente. Fora da última Data Fifa devido à lesão que sofreu no tornozelo direito na final da Copa América, Messi voltou aos gramados pelo Inter Miami após dois meses de recuperação. O camisa 10 realizou seis partidas pela equipe estadunidense desde seu retorno. Scaloni celebrou sua volta e não o pressionou ao ser questionado sobre a Copa do Mundo de 2026.

"Lionel está bem. Jogou várias partidas, somou minutos. A decisão anterior, na última Data Fifa, foi de que não viria. Se jogará a próxima Copa do Mundo? Só depende dele, tomara que siga jogando o maior tempo possível. Não falamos sobre prazos. Jogará até quando quiser", afirmou o técnico.