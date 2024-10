New York Liberty busca título inédito em edição histórica da WNBA diante do Minnesota Lynx

THE STAGE IS SET.

O New York Liberty chega às finais da WNBA pela segunda temporada seguida. Em 2023, viu o título escapar para o Las Vegas Aces. A franquia foi comprada em 2019 pela empresária Clara Wu Tsai, que também está por trás de equipes esportivas como o Brooklyn Nets e que tem investido em atletas e estrutura para o crescimento da equipe feminina.

Já o Minnesota Lynx entrará em quadra para tentar o quinto título de sua história. As quatro taças do time vieram todas na década de 2010, com a última conquista em 2017.

A decisão entre as duas equipes marca o final de uma temporada especial para a WNBA, que viu sua popularidade bater recordes em 2024. A considerar as transmissões da ESPN nos EUA, a audiência teve aumento de 170% em relação ao ano anterior. Foi a temporada mais assistida na história do canal.