Fanzone do GP São Paulo estreia com show de Alok e atrações para o público

Inédita no Brasil, a Fanzone do GP São Paulo de F1, instalada no kartódromo Ayrton Senna, no autódromo de Interlagos, terá em seu ano de estreia um show do produtor musical Alok. A apresentação, com grandes sucessos do DJ, acontece no dia 2 de novembro, sábado, às 17 horas (de Brasília).

"Estou animado em ser convidado a inaugurar este espaço que vai proporcionar uma experiência que conecta velocidade e música. Será a primeira vez que o GP São Paulo terá um evento como a Fanzone, levando entretenimento aos apaixonados por automobilismo. Tenho preparado um set especial e com uma surpresa que em breve vocês vão saber", afirmou Alok.

A Fanzone terá uma programação intensa durante todo o evento, que acontece nos dias 01, 02 e 03 de novembro. Nesses três dias, o público presente no local poderá acompanhar talks com pilotos e chefes de equipe, shows, simuladores de Fórmula 1, brinquedos e muitas ativações. As atividades da pista, incluindo treinos, sprint e a corrida, poderão ser acompanhadas por meio de telões de alta definição instalados na área. O espaço contará com pontos de venda de alimentos e bebidas e lojas de produtos licenciados.