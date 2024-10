Rodrigo Caetano descarta chance de trocar Seleção pelo Atlético-MG: "Tenho um compromisso"

"A gente sabe que o futebol, seja em clubes ou seleções, é pautado nos resultados. Mas, no que depender de mim, não. É um projeto. Quando aceitei o convite do presidente [da CBF] Ednaldo [Rodrigues] foi com essa intenção, de tentar ser esse suporte para toda a comissão técnica e atletas. É dessa forma que venho desempenhando meu trabalho e tenho tido muito respaldo por parte do presidente para tudo que a gente imagina que possa ser melhorado na Seleção principal e também nas categorias de base", prosseguiu.

Rodrigo Caetano foi diretor executivo do Atlético-MG por três anos. O profissional chegou ao clube para substituir Alexandre Mattos e conquistou o Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022), além do tricampeonato mineiro (2021, 2022 e 2023).

"Essa é a situação de momento, foco total aqui [na Seleção], mas obviamente que sempre tive uma relação muito próxima com o Galo, até porque faz oito meses que eu saí de lá. Isso não tem sentido algum, até porque o Galo está muito bem representado por quem lá está", concluiu.