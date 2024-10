Reunião no Conselho do Corinthians conta com Augusto Melo, e debate sobre ação cautelar é adiado

Conselheiros do Corinthians se reuniram na noite da última segunda-feira no Parque São Jorge para discutir algumas pautas que cercam a gestão do presidente Augusto Melo, que esteve presente no encontro. O debate sobre a iniciativa unilateral da diretoria referente à ação cautelar, que poderia ser o início de um processo de recuperação judicial, foi adiado para outra oportunidade.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que alguns aliados de Augusto também estiveram na reunião, como Marcelo Mariano (diretor administrativo), Vinicius Cascone (diretor jurídico) e Kadu Melo (conselheiro).

Entre os tópicos abordados no encontro, falou-se da alteração no repasse e na comercialização dos ingressos para membros do Fiel Torcedor, da suspeita de contratações de empresas clandestinas para a área de segurança e limpeza e do contrato do clube com a empresa de consultoria Alvarez & Marsal.