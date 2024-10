Ederson projeta vitória a qualquer custo contra o Chile: "Depois pensar em um bom futebol"

Ederson parece ciente da necessidade de a Seleção Brasileira voltar a somar resultados positivos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O goleiro do Manchester City, que deverá ser titular do time canarinho nesta Data Fifa, só pensa na vitória, independentemente de como ela seja conquistada.

"Sempre bom estar de volta à Seleção Brasileira, estar servindo seu país. Muito contente. Sabemos o que temos passado durante essas Eliminatórias, creio que estamos em fase de crescimento, adaptação, mas precisamos retomar as vitórias e encostar nos líderes, que é o nosso lugar", disse Ederson.

"Vamos trabalhar muito, nos dedicar bastante, porque com as vitórias automaticamente vem a confiança, confiança do torcedor também. Esse é o nosso primeiro pensamento: ganhar as duas partidas que temos para retomar a confiança e depois pensar nos outros quesitos, como jogar um bom futebol e o que vem adiante", completou.