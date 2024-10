Carille não vê 'decepção' em fase do Santos, mas admite: 'Podia estar melhor'

O Santos foi derrotado pelo Goiás, por 3 a 1, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite da última segunda-feira. Giuliano fez o único gol do Peixe, enquanto Rildo (duas vezes) e Welliton Matheus anotaram os dos donos da casa, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O resultado manteve o Alvinegro Praiano na segunda posição, com 53 pontos.

A equipe santista precisava de apenas um ponto para colar no líder Novorizontino, que está na ponta da tabela, com 54 pontos. O técnico Fábio Carille, que vem sofrendo cobranças de torcedores, evitou falar em decepção na campanha do Peixe, enfatizando o fato de estar entre os primeiros colocados.

"Decepcionar não, porque aí vou estar desrespeitando esse grupo de jogadores que estão indo para campo, que trabalha e que treina. E, estamos na parte de cima. Já vimos equipes grandes que não conseguiram o acesso. O acesso do Vasco acho que foi na última rodada, contra o Ituano, quando eles subiram, um jogo que ficou marcado. Acredito que a gente podia estar melhor. Decepção não, a gente trabalha para caramba. Sabemos das nossas dificuldades e temos bastante dificuldades. Mas estamos ali para trabalhar, preparar e passar confiança para todos", disse.