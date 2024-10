São Paulo oscila e não consegue engatar sequência de vitórias no Brasileirão

O São Paulo tem tido dificuldades para embalar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. O time de Luis Zubeldía tem sofrido com oscilações e, num recorte recente, deixou escapar pontos valiosos no torneio.

Nas últimas sete rodadas do Brasileirão, o Tricolor obteve quatro derrotas e três triunfos. A equipe não ganhou jogos de forma consecutiva e, assim, desperdiçou chances de se aproximar do G4 e alcançar o seu principal objetivo do ano de 2024: a classificação à próxima edição da Libertadores.

Algumas destas derrotas vieram em momentos que Zubeldía decidiu preservas jogadores em função das copas, como por exemplo diante do Internacional, quando o São Paulo foi derrotado por 3 a 1, no Morumbis, com time misto.