Ídolo do Barcelona, Iniesta anuncia aposentadoria do futebol aos 40 anos

Nesta segunda-feira, o meio-campista Iniesta anunciou com vídeo em suas redes sociais sua aposentadoria do futebol, aos 40 anos. O ídolo do Barcelona ainda revelou que irá lançar um documentário sobre sua carreira, chamado "El Juego Continúa", na terça (8).

A produção audiovisual contará com a participação de grandes técnicos que treinaram o atleta espanhol durante sua jornada. Entre eles: Luis Enrique, Pep Guardiola, Del Bosque e Van Gaal.

Revelado nas categorias de base do Barça, Iniesta se tornou um dos grandes nomes da história do clube catalão. Ao todo, realizou 674 jogos, marcou 57 gols e distribuiu 135 assistências. Além disso, ganhou quatro Liga dos Campeões, três Mundiais, nove Campeonatos Espanhóis, seis Copas do Rei, três Supercopas da Uefa e sete Supercopas da Espanha.