Gestão Augusto Melo deve ser colocada à prova a partir desta segunda pelo Conselho do Corinthians

A intenção da diretoria do Corinthians de solicitar uma ação cautelar na Justiça foi revelada pela Gazeta Esportiva há cerca de duas semanas. O processo travou prestes a ser anunciado, segundo apuração da reportagem, porque a Caixa Econômica Federal, maior credor do clube, foi consultada e não se posicionou de maneira favorável. Afinal, o banco perderia garantias, mesmo que por um período determinado. O risco não foi interpretado pela Caixa como algo positivo.

A opinião da Caixa é levada em consideração porque o Corinthians depende do bom relacionamento com o banco para a retomada do plano de usar um fundo imobiliário para vender parte das cotas da Neo Química Arena ao mercado, projeto da gestão Duilio Monteiro Alves que foi estruturado pela KPMG e que, nas últimas semanas, acabou resgatado pela atual diretoria, com a intenção de arrecadar até R$ 1 bilhão.

Entre membros do Conselho de Orientação e do Conselho Deliberativo, os caminhos apresentados não foram bem avaliados. Entende-se que o risco é alto demais e que o clube poderia ficar em situação insolúvel caso qualquer parte do plano não se concretize da maneira proposta. Foram colocados contrapontos e, sob destaque, o fato do clube ter apresentado aumento de receita, lucro operacional e EBITDA (indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa gerar caixa a partir de suas atividades principais) positiva nos últimos três anos, além dos altos investimentos feitos pela atual gestão no futebol e também com aumento na contratação de funcionários. "Se a situação é grave a este ponto, por que de tanto gasto, contrariando até mesmo a sugestão da Ernst & Young? O clube não pode pagar ou não quer pagar suas dívidas para que uma recuperação judicial seja o único caminho e, com a redução do passivo, viabilize uma venda do clube?". Estes foram alguns dos contrapontos apresentados na reunião e relatados à Gazeta Esportiva.

REUNIÃO FECHADA



A reunião extraordinária desta segunda-feira, no Conselho Deliberativo, vai iniciar a abordagem em cima de todos estes temas. Ciente da gravidade do que deve ser exposto, Romeu Tuma Júnior, presidente do órgão, determinou que os presentes terão de assinar um termo de confidencialidade e de que o encontro acontecerá de maneira "fechada", sem acesso de pessoas não contempladas em lista do plenário. Há uma preocupação com o sigilo das informações que serão expostas.