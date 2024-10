Capitão, Gerson lidera números do Flamengo no segundo semestre

Além disso, Gerson se mostra um jogador ainda mais combativo no meio-campo do Flamengo neste segundo semestre. O volante é o primeiro em bolas recuperadas (111), faltas sofridas (45) e posses ganhas no ataque (15).

Nesta temporada, Gerson marcou quatro gols e deu sete assistências em 48 jogos pelo Flamengo. O jogador voltou ao Mengão em 2023, após uma passagem de um ano e meio no Olympique de Marselha, da França.

Com 51 pontos em 28 jogos, o Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do rubro-negro carioca na competição é no dia 17 de outubro, quinta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, às 20h (de Brasília).