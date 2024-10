Goiás x Santos: informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B do Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Santos visita o Goiás em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas (de Brasília).

O Peixe chega animado para este embate. São oito compromissos sem perder, com quatro vitórias e quatro empates.

O Alvinegro Praiano aparece na segunda colocação, com 53 pontos, um a menos que o Novorizontino, que perdeu para o Amazonas, na última sexta-feira. Ou seja, um empate já leva os paulistas à liderança.