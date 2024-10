Artur Jorge exalta vitória do Botafogo sobre o Athletico-PR e rasga elogios a Igor Jesus

O treinador português também fez questão de elogiar o atacante Igor Jesus, autor do gol da vitória. O jogador chegou no meio desta temporada, ganhou a titularidade da equipe e foi convocado para defender a Seleção Brasileira nas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"O Igor neste momento é o melhor atacante do futebol brasileiro. A convocação foi merecida. O mérito é dele por ter se adaptado rápido ao clube e ao futebol, que é totalmente diferente dos Emirados Árabes. Será a primeira oportunidade dele, espero de muitas", declarou.

Com a vitória, o líder Botafogo chegou aos 60 pontos, três a mais que o Palmeiras, que empatou com o Red Bull Bragantino na rodada. Os alvinegros voltam a campo apenas no dia 18 de outubro, sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Criciúma, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.