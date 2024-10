Suárez dá assistência após sair do banco, Inter Miami faz golaço no fim e vence Toronto pela MLS

Agora, o Inter Miami retorna aos gramados apenas no dia 19 de outubro, um sábado. O time de Messi recebe o New England Revolution, a partir das 19h (de Brasília), no Lockhart Stadium, pela 34ª rodada da Conferência Leste da MLS.

O jogo

A primeira oportunidade do jogo veio logo no primeiro minuto. Osorio fez boa jogada e enfiou lindo passe para Kobe Franklin na segunda trave. O ala chegou batendo de primeira para o gol, parando em defesa do goleiro Oscar Ustari.

Com 25 minutos, o Toronto tentou novamente. Derrick Etienne Jr. fez grande jogada pelo lado direito, tirou a marcação com um giro, invadiu a grande área e tocou para o meio. Kerr conseguiu a finalização, mas novamente Ustari defendeu.

Já com 39 minutos no relógio, o Toronto quase abriu o placar dentro de seus domínios. Derrick Etienne Jr. recebeu enfiada de bola, invadiu a grande área e bateu rasteiro, mas Ustari defendeu e deu rebote. Na sobra, Kobe Franklin chutou e Ustari, mesmo caindo, espalmou e evitou o gol.

No segundo tempo, o Toronto começou criando chances novamente. Para dar um pouco mais de competitividade ao time do Inter Miami, o técnico Tata Martino colocou Sergio Busquets e Lionel Messi aos 15 minutos. Os dois, no entanto, pouco conseguiram fazer.