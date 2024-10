Flamengo supera o Bahia pelo Brasileirão e ganha a segunda sob o comando de Filipe Luís

Aos poucos, o Flamengo melhorou a marcação e passou a dominar o jogo. Não demorou para os rubro-negros abrirem o placar. Aos 34 minutos, Ayrton Lucas aproveitou rebote de Marcos Felipe em chute de Bruno Henrique e mandou para a rede.

O revés obrigou o Bahia a ser mais ofensivo, mas os donos da casa pouco ameaçaram os cariocas. Já o Flamengo manteve o domínio da partida e manteve a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o Bahia tentou ser mais ofensivo. Jean Lucas chutou para defesa segura de Rossi. O Flamengo respondeu aos cinco minutos. Gerson arriscou de fora da área e assustou Marcos Felipe.

Os rubro-negros mantiveram o domínio da partida e acumulou bons lances no ataque. Só que os cariocas pecaram no último passe. Do outro lado, o Bahia só conseguiu avançar com qualidade aos 17 minutos. Gabriel Xavier surpreendeu com jogada individual e chutou para boa defesa de Rossi.

O Flamengo quase ampliou o marcador aos 22 minutos. Gerson chutou colocado, muito perto do gol. Depois disso, o confronto caiu em rendimento, com as duas equipes errando muitos passes.

O jogo voltou a ficar movimentado na parte final. O Bahia quase empatou em finalização de Luciano Juba. O Flamengo respondeu com Arrascaeta, que balançou a rede. Só que o gol foi anulado por impedimento do uruguaio. Depois, foi a vez de Alcaraz acertar o travessão. Nos acréscimos, os visitantes confirmaram o triunfo com Alcaraz, de pênalti.