Corinthians leva empate do Inter nos acréscimos e perde chance de sair do Z4 do Brasileirão

O Corinthians desperdiçou uma grande chance de sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Timão ficou no empate de 2 a 2 com o Internacional, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada. Yuri Alberto fez os dois para os mandantes. Do outro lado, Bernabei e Ricardo Mathias, este já nos acréscimos do segundo tempo, deixaram tudo igual.

Com o resultado, o Alvinegro aparece na 18ª colocação, com 29 pontos, um a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Os cariocas ainda têm um jogo a menos. Já o Colorado, que está há nova partidas sem perder, está em sexto, com 46.

Agora, a Série A ficará paralisada por conta da data Fifa. Com isso, o Corinthians volta a campo apenas no dia 17 de outubro, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, pela 30ª rodada. No sábado, o Inter encara o Grêmio, no Beira-Rio, às 16 horas.