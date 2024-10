Zico não acredita em reaproximação do povo com a seleção: 'Não tem mais volta'

O ex-jogador Zico afirmou que não vê a seleção brasileira se conectando com o povo igual na sua época. Na visão dele, a quantidade de partidas e de atletas que atuam fora do Brasil são os principais fatores para não haver uma reaproximação da equipe nacional com os torcedores.

"Acho que não tem mais volta [de o povo se reaproximar da seleção], eles têm que jogar muito. É porque o que acontecia na época era ir para o jogo ver a seleção brasileira, o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e do Fluminense ia todo mundo aqui. Aí eu jogava mal, o Roberto [Dinamite] jogava bem, a torcida do Vasco e a do Flamengo sacaneavam uma a outra. Acabou isso. A seleção não joga mais no Brasil. E, quando joga, os jogadores não jogam no Brasil. Acabou a identidade com os clubes brasileiros. Enquanto não voltar a ser uma seleção com brasileiros jogando no futebol brasileiro, eu acho que vai ser difícil. E por isso fazem os jogos lá fora", disse em entrevista ao Canal GOAT, que vai ao ar completa às 16h (de Brasília).

O ex-futebolista também disse ter esperança da seleção brasileira vencer a Copa do Mundo de 2026 e com Neymar Júnior sendo essencial para o título.