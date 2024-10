Sem Rodri e Dani Olmo, Espanha é convocada para jogos na Liga das Nações

A Espanha recebe a Dinamarca no Estadio Nueva Condomina, em Múrcia, no dia 12 de outubro, às 15h45 (de Brasília). Em seguida, a equipe vai para Córdova, onde recebe a Sérvia no Estádio Nuevo Arcángel, no dia 15, às 15h45.

Classificação e jogos Liga das Nações

Goleiros: David Raya, Álex Remiro e Robert Sánchez

Defensores: Carvajal, Porro, Mingueza, Laporte, Vivian, Pau Torres, Cubarsí, Cucurella e Grimaldo

Meio-campistas: Zubimendi, Aleix García, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino e Baena

Atacantes: Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran, Oyarzabal, Morata, Joselu e Yeremy.