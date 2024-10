Sem Calleri, São Paulo embarca rumo à Cuiabá para próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro

O Tricolor Paulista, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, está na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e visa entrar no G4 da competição nacional.

Desse modo, resta saber se Luis Zubeldía vai preferir poupar alguns de seus principais jogadores após a dura sequência de jogos recente, incluindo quartas de final da Libertadores e clássico contra o Corinthians em Brasília.

Um provável 11 inicial do São Paulo contempla: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; William Gomes.