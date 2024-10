Red Bull Bragantino x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

O técnico Abel Ferreira ainda tem algumas dúvidas, que são laterais direitos Mayke e Marcos Rocha, e o atacante Estêvão. O trio está em processo de transição física depois de se recuperarem de lesão na panturrilha direita, mialgia na coxa direita e lesão na coxa esquerda, respectivamente. Seguem como baixas o lateral esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo.

Do lado do Bragantino, técnico Pedro Caixinha não poderá contar com o meia Jhon Jhon. O ex-Palmeiras recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Juventude e cumprirá suspensão.

A equipe de Bragança Paulista ainda terá as baixas de Luan Cândido (torção no tornozelo direito), Juninho Capixaba (lesão no joelho direito), Thiago Borbas (lesão na coxa direita). O lateral direito Nathan Mendes, em transição física, é dúvida.

O último confronto entre as equipes foi no dia 20 de junho, pela 10ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 1, com gols de Rony e Raphael Veiga, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS