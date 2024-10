Olympique de Marselha x Angers: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Francês

Para facilitar o objetivo do Marselha, o Angers está na lanterna do campeonato, com somente dois pontos. Os visitantes ainda não venceram na temporada.

Prováveis escalações

Olympique de Marselha: Gerónimo Rulli; Murillo, Pierre-Emile Hojbjerg, Cornelius e Montague Brassier; Geoffrey Kondogbia e Koné; Greenwood, Harit e Luis Henrique; Wahi



Técnico: Roberto De Zerbi

Angers: Yahia Fofana; Carlens Arcus, Emmanuel Biumla, Jordan Lefort e Florent Hanin; Jean-Eudes e Haris Belkeba; Jim Allevinah, Himad Abdelli e El Melali; Bamba Dieng



Técnico: Alexandre Dujeux