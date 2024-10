Corinthians paga multa de R$ 500 mil ao Flamengo pela utilização de Hugo Souza contra o Flamengo

O Corinthians efetuou o pagamento de R$ 500 mil ao Flamengo nesta sexta-feira, por conta da utilização do goleiro Hugo Souza no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O camisa 1 foi o melhor jogador do Timão na derrota por 1 a 0, evitando que a equipe sofresse mais gols.

O Corinthians já havia depositado esse valor ao Rubro-Negro por conta da partida do segundo turno do Campeonato Brasileiro, em Itaquera, e teve que efetuar novamente. A diretoria do Corinthians só pode exercer a opção de compra do goleiro a partir do dia 10 de outubro, como está previsto em contrato.

A expectativa da cúpula corintiana é que Hugo já seja atleta em definitivo do clube no dia 20 de outubro, quando Corinthians e Flamengo se enfrentam pela volta da semifinal da Copa do Brasil.