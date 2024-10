Arthur Elias explica ausência de veteranas e projeta Copa do Mundo de 2027

O treinador, medalha de prata com a Seleção nos Jogos de Paris-2024, enfatizou seu desejo de usar os amistosos deste ano para testar novas jogadoras, pensando na Copa América e claro, na Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil.

"O primeiro critério é olhar para a frente. Tenho agora neste ano duas convocações, ano que vem mais três datas Fifa com amistosos e vamos para a Copa América, que é uma competição muito importante, com a responsabilidade de vencê-la e classificar o Brasil para as Olimpíadas", explicou o comandante.

"Quero aproveitar as duas convocações deste ano para conhecer jogadoras jovens, ter a oportunidade de conhecê-las mais de perto para que elas já possam estar inseridas neste contexto e quem sabe elas poderem nos ajudar lá na frente na Copa América e na Copa do Mundo de 2027", finalizou Arthur.

A Seleção Brasileira feminina enfrenta a Colômbia em dois amistosos, nos dias 26 e 29 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.