Flamengo se reapresenta após vencer o Corinthians e abre preparação para enfrentar o Bahia

Nesta quinta-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou no CT Ninho do Urubu após vencer o Corinthians, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe, desse modo, iniciou os treinamentos para enfrentar o Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília) deste sábado.

Na atividade desta quinta-feira, os jogadores que iniciaram a partida diante do Corinthians não trabalharam com bola e fizeram um trabalho de recuperação muscular na parte interna.

Assim, foram ao gramado do CT o restante dos jogadores. Em imagens divulgadas pelo Flamengo, é possível ver que, após uma ativação física, os atletas foram divididos em dois grupos e realizaram treinos específicos, de enfrentamento e outros aspectos técnicos.