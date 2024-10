Raphael Veiga se torna o jogador com mais gols de pênaltis pelo Palmeiras no tempo normal desde 1990

Desde então, o meia, que é o primeiro batedor de pênaltis do time, tem conquistado feitos importantes. Recentemente, atingiu a marca de 50 gols no Allianz Parque, em oportunidade que quebrou um jejum de 12 jogos sem marcar. A vitória sobre o time mineiro fez o atleta igualar a Zinho em ranking de meio-campistas com mais vitórias na história do Palmeiras, na sétima posição, com 184 triunfos.

Além disso, assumiu a 20ª posição do ranking de maiores artilheiros do Verdão, sendo o sexto entre os meio-campistas, com 96 tentos, e alcançou a terceira posição entre os maiores artilheiros do clube em Campeonato Brasileiro: são 41 gols marcados.

A temporada de 2024 de Raphael Veiga não tem sido a melhor desde que chegou ao clube. O atleta passou por período de oscilação e chegou a perder o posto de titular e teve uma sequência de dois jogos no banco de reservas, com Mauricio assumindo a posição no meio-campo.

Contudo, a lesão de Estêvão abriu espaço na equipe, e, improvisado aberto e pela direita, Raphael Veiga deu nova dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira. Atuando na nova posição, Veiga foi titular nos duelos contra Vasco e Atlético-MG, e teve atuação elogiável. Inclusive, sendo decisivo neste último.