Presidente do Santos anuncia acordo e divulga detalhes da nova Vila Belmiro

As obras, contudo, ainda não tem uma data certa para começar. A diretoria do Santos aguarda o Pacaembu para, aí sim, dar início à reforma do Urbano Caldeira.

"Dependemos do Pacaembu. Com as obras concluídas do Pacaembu, será a casa do Santos. Não adiantava nada antecipar fotos se não temos onde jogar. Não depende do Santos, depende da obra do Santos. Precisamos da conclusão da obra do Pacaembu, que será a casa do Santos", detalhou.

Marcelo Teixeira prevê que as obras durem entre dois anos e meio e três.

"O Santos tem a possibilidade de comercialização de vendas até R$ 250 milhões. E a obrigatoriedade da WTorre em aportar R$ 100 milhões. Pelas previsões, temos a necessidade de venda de 5 mil entre cadeiras e camarotes. Um número pequeno em relação a obra. Expectativa é que se consiga de forma objetiva. Ansioso pelo torcedor querer participar, adquirir. Esse processo de reconstrução onde todos estão muito envolvidos. A partir de começar a comercializar, a chance de ter sucesso grande rapidamente", finalizou.

A operação da nova Arena custará cerca de R$ 19 milhões por ano (R$ 570 mi em 30 anos). Esses custos serão integralmente absorvidos pela SPE (Sociedade de Propósito Específico) da Arena.

"Hoje, o Santos tem custo de R$ 8 milhões de despesa da Vila Belmiro. Ela não existirá porque a SPE absorverá. E você ampliará a receita. Você reduz custos e aumenta a receita. É uma expectativa positiva de alcançar números, seja de percentuais de eventos ou bilheteria do estádio. Quando fala em aumento de receita, o Santos fez questão de constar em documento que temos áreas nobres e área popular", disse Teixeira.