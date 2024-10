CBF publica tabela: Corinthians e Flamengo jogarão dois dias após data Fifa

A CBF confirmou nesta terça-feira (1) a tabela da rodada do Brasileirão afetada pela inversão com as semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

A entidade marcou para o dia 17 de outubro os jogos de Corinthians e Flamengo — adversários da partida do domingo (20). O Corinthians recebe o Athletico, e o Flamengo tem clássico contra o Fluminense.

Ou seja, eles vão atuar dois dias depois das partidas das seleções na data Fifa deste mês de outubro.