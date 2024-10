Já classificado, Inter Miami conta com gols de Messi e Suárez e vence Columbus Crew pela MLS

No primeiro minuto do segundo tempo, o Columbus Crew diminuiu a desvantagem. Após confusão na grande área, a bola dobrou para Diego Rossi, que, de canhota, bateu colocado no canto direito de Callender, arqueiro do Inter Miami.

Dois minutos depois, porém, o Inter Miami voltou a marcar. A bola foi alçada na área e o goleiro Schulte não conseguiu encaixar. Assim, Luis Suárez ficou com a sobra e tocou de cabeça para o fundo das redes.

O Columbus Crew voltou a diminuir a diferença aos 16 minutos. Após pênalti assinalado, Juan Camilo assumiu a cobrança e não desperdiçou, deixando o segundo dos mandantes.

Aos 18 minutos, a equipe da casa ficou um jogador a menos. Rudy Camacho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso do duelo.

No entanto, mesmo com dez em campo, o Columbus Crew partiu para cima e teve uma chance de ouro para empatar o duelo. Aos 39 minutos, o time recebeu mais uma penalidade máxima e Juan Camilo, novamente, assumiu a cobrança, porém, desta vez, não converteu.