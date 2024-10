São Paulo fará troca no gramado do Morumbis após série de shows do cantor Bruno Mars

O São Paulo promoverá uma troca no gramado do Morumbis logo após os shows do cantor americano Bruno Mars. A turnê do artista no Brasil terá início na próxima sexta-feira, dia 4 de outubro, e se estende até dia 13.

Bruno Mars, no total, fará seis apresentações no estádio. O clube tricolor planeja repetir o mesmo processo realizado no ano passado, quando também cedeu sua casa à banda britânica Coldplay, que realizou uma série de seis shows no local.

Naquela oportunidade, o São Paulo retirou a grama do Morumbis e a reaproveitou em um dos campos do CFA Laudo Natel, em Cotia, que atende as categorias de base do clube tricolor. Em seguida, uma nova grama foi replantada.