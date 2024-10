Manchester City goleia time da Eslováquia e conquista primeira vitória na Liga dos Campeões

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola subiu para a quarta posição, com quatro pontos somados. Na estreia, os ingleses empataram sem gols com a Inter de Milão, em reedição da final da Champions 2022/2023, conquistada pelo City. A equipe da Eslováquia segue sem vencer na competição e ocupa a vice-lanterna da tabela de classificação da primeira fase.

O Slovan Bratislava volta a campo pela Champions no dia 22 de outubro para enfrentar o Girona, às 16 horas (de Brasília). O Manchester City duela com o Sport Praga, na quarta-feira, no mesmo horário, no Estádio City of Manchester.

Antes, ambos os times têm compromissos pelos campeonatos nacionais. No sábado, o City visita o Fulham, às 11 horas (de Brasília). O Slovan enfrenta o Trencin, às 15h30, em casa, pelo Campeonato Eslovaco.