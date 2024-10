Ídolos Zico e Júnior apoiam Filipe Luís em desafio no Flamengo

"Aprendi desde cedo no futebol que oportunidade só tem cabelo na frente, se deixar passar, já era! Certamente você gostaria de se preparar melhor para aceitar o desafio, mas estou certo que você está preparado e tem capacidade para segurar a onda. Aproveite a oportunidade, pois a Nação está contigo nessa nova fase da sua vida como treinador. Boa sorte e sucesso", publicou Júnior nas redes sociais.

No primeiro desafio, Filipe Luís irá comandar o Flamengo em uma partida decisiva. O clube carioca enfrentará o Corinthians nesta quarta-feira, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.