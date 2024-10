Ídolo do Grêmio, Geromel anuncia sua aposentadoria do futebol ao fim do ano

Na manhã desta terça-feira, o zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, anunciou em coletiva de imprensa que irá se aposentar do futebol ao fim da temporada. Aos 39 anos, o defensor irá encerrar sua carreira sendo um dos grandes ídolos do Tricolor Gaúcho e tendo como grande conquista o título da Libertadores de 2017.

Mesmo restando dois meses para o final do ano, Geromel já quis se antecipar e comunicar os torcedores gremistas. Além disso, garantiu que irá continuar empenhado nos jogos restantes.

"Estou comunicando para vocês que vou me aposentar no final do ano. Como sempre tive muito respeito e carinho pelo torcedor, gostaria que eles soubessem por mim e, no final do ano, encerro minha carreira", afirmou.