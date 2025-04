Vôlei Renata faz jogo decisivo com o Joinville pela Superliga masculina, neste domingo

O Vôlei Renata entra em quadra neste domingo para tentar se manter vivo na Superliga masculina. Às 20h (de Brasília), os comandados do técnico Horacio Dileo enfrentam Joinville, no Centreventos Cau Hansen, no interior de Santa Catarina, pelo segundo jogo das quartas-de-final do torneio nacional.

No primeiro jogo, disputado no Ginásio do Taquaral, no último final de semana, o Vôlei Renata acabou superado, por 3 a 2. Desta forma, os campineiros precisam de uma vitória por qualquer placar na partida deste domingo, para forçar o terceiro jogo, que, se necessário, está marcado para a próxima quinta-feira, novamente no Ginásio do Taquaral.

ONDE ASSISTIR