Documentário sobre bastidores do COB em Paris 2024 tem teaser revelado

Detalhes e bastidores da operação do Comitê Olímpico do Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024 serão apresentados em uma produção audiovisual do COB. Nesta segunda-feira, foi divulgado o teaser do documentário "Missão Paris: A trajetória do COB e do Time Brasil até os maiores Jogos Olímpicos da história", filme realizado em parceria com a Kajuz Produções e que revela a jornada do Comitê rumo às Olimpíadas.

YouTube video player

O enredo do documentário acompanha as operações do Time Brasil durante sua preparação para os Jogos Parisienses, dos bastidores 100 dias antes dos Jogos até as 20 medalhas conquistadas em Paris, e revela os desafios e as vitórias da competição. O filme destaca a trajetória dos atletas e a dedicação de profissionais das mais diversas áreas para garantir o sucesso do esporte brasileiro em solo francês.