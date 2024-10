Coordenador da base revela propostas por joias e cita foco de trabalho no Palmeiras: "Ser o melhor"

Na noite da última segunda-feira, o sub-20 do Palmeiras venceu o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque e faturou o título do Campeonato Brasileiro da categoria pela terceira vez em sua história. No elenco campeão, há diversas revelações e jogadores que chamam atenções de clubes do exterior. O coordenador da base palmeirense, João Paulo Sampaio, revelou propostas por algumas de suas joias, mas que o clube não pretende negociá-las no momento.

"Tem muitos jogadores ali que já pularam essa etapa, né? Você vê Vitor Reis está ali no vestiário, e já pulou essa etapa. Luighi já fez gol no profissional, Benedetti agora foi pra Seleção. Tem outros jogadores ali. Recusamos já proposta por Riquelme Fillipi e outros. Thalys, Luighi tiveram propostas, Benedetti também. Bom dinheiro, mas não queremos. Não tem limite porque a gente não pode ter negociação contra seu melhor, não tem negociação com a fome aqui. A gente tem que ser o melhor então é sem limites. Eles sabem que a gente vai descansar hoje, mas quinta-feira já tem jogo Copa do Brasil e o foco, a cobrança e a porrada vai para dentro", disse.

Os outros dois Brasileiros, conquistados em 2018 e 2022, também teve participação de João Paulo, que está à serviço do Palmeiras desde 2015. O coordenador foi responsável por captar jogadores como Endrick, Luis Guilherme, Estêvão e entre outros. JP Sampaio admitiu que o foco do trabalho não é necessariamente conquistar título, mas sim a formação e o trabalho até chegar aos profissionais. Para ele, os títulos são consequências.