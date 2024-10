Borussia Dortmund atropela o Celtic, mantém 100% e lidera a Champions

O Borussia Dortmund segue a todo vapor na Champions League. Os atuais vice-campeões do torneio golearam o Celtic por 7 a 1 nesta terça-feira (1°), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela segunda rodada da primeira fase.

Com o resultado, o Dortmund segue com 100% de aproveitamento na Champions, com duas vitórias em dois jogos. O time lidera o torneio, com seis pontos, assim como o Brest e Leverkusen. Já o Celtic está em 19º, com três.

O próximo desafio dos alemães na Liga dos Campeões será no dia 22 de outubro, terça-feira, às 16h (de Brasília), contra o Real Madrid, fora de casa. No dia seguinte, às 13h45, o Celtic visita a Atalanta.