Abel parabeniza sub-20 por conquista do Brasileiro e destaca trabalho da base do Palmeiras: "Alto nível"

O técnico Abel Ferreira parabenizou a delegação do time sub-20 do Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro sub-20, conquistado na noite da última segunda-feira depois de vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no Allianz Parque. O treinador assistiu ao jogo in loco para acompanhar os atletas da base palmeirense.

"Gostaria de dar os parabéns aos nossos jogadores pela conquista de mais um título. Parabéns também à comissão técnica, a todo o staff e ao coordenador técnico. Quero expressar meu reconhecimento a todos os profissionais da base do Palmeiras que se dedicam diariamente à busca da excelência, com o objetivo de formar atletas de alto nível e, acima de tudo, pessoas com valores sólidos. Seguimos juntos. Avante por mais!", comemorou o treinador.

(Foto: Reprodução/Instagram)