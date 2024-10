Vasco aciona o STJD contra troca de datas dos jogos de volta da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, o Vasco protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma medida inominada para questionar a mudança de datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O time carioca alega que a modificação viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria entidade. A equipe, portanto, pede para que os jogos sejam disputados nos dias previamente estabelecidos, sendo 16 ou 17 de outubro.

No último sábado, a CBF anunciou que os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil foram alterados para os dias 19 e 20 de outubro. Os jogos do Brasileirão dos times envolvidos, então, foram adiantados para as datas 16 e 17 do mesmo mês.