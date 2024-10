TV registra provocação de Vini Jr. a Koke em clássico: "Eu ganhei duas Champions. Você nada"

O clássico tenso entre Real Madrid e Atlético de Madrid terminou em 1 a 1, pelo Campeonato Espanhol, no Wanda Metropolitano, no último domingo. O clima nervoso foi registrado em provocação de Vini Jr. a Koke pela TV Movistar, da Espanha.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o camisa 7 caiu na área após disputa com Le Normand e com a chegada do capitão dos mandantes, o embate foi iniciado. Durante a fala, o brasileiro apontou para o escudo por algumas vezes.

"Eu, duas Champions. Você nada. Você nada", disse o brasileiro. "Você perdeu duas, eu ganhei duas, por isso eu jogo aqui no Madrid", completou.