Do sub-17 ao profissional: veja como foi o trabalho de Filipe Luís nas categorias de base do Flamengo

Já no sub-20, Filipe Luís teve como grande feito a conquista do Mundial de Clubes da categoria. Classificado pela conquista da Libertadores no início de março, o Flamengo venceu o Olympiacos, vencedor da Liga dos Campeões, por 2 a 1 na decisão do Intercontinental, no Maracanã.

Além disso, o ex-jogador comandou o Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Carioca.

Na competição nacional, ele assumiu a equipe na 11ª rodada e foi eliminado nas quartas de final ao perder para o Fortaleza por 1 a 0. No total, esteve à frente do time em 11 partidas, ganhou sete, empatou uma e foi derrotado em três.

Enquanto no Estadual, Filipe Luís levou o Mengo à final do torneio, que será disputada contra o Vasco. Na campanha, sob o comando do ex-lateral, o Flamengo teve sete vitórias, três empates e dois revés.