Leonardo de Jesus leva dois ouros no fechamento do Sul-Americano sub-23 de atletismo

Leonardo Santos de Jesus brilhou no último dia do Campeonato Sul-Americano sub-23 de atletismo, no Estádio Luis Enrique Figueroa de Bucaramanga (Colômbia). Neste domingo, ele ganhou duas medalhas de ouro: nos 800m e no revezamento 4x100m.

Leonardo já tinha ganhado a medalha de ouro em outra prova. Ele faturou o título nos 1.500m, com recorde da competição, nos 1.500 m (3min43s55).

O Brasil teve uma última jornada especial com 14 medalhas (7 de ouro, 7 de prata e 4 de bronze) e destaque também para os 110 com barreiras com a dobradinha Thiago Resende Ornelas dos Santos (13seg82), seguido por Fabricio Julio de Sousa Pereira, medalha de prata (13seg92).