Hostilizado, Tite evita dar resposta aos torcedores do Flamengo

Apesar dos altos e baixos da temporada 2024, Tite assegura que segue com respaldo da diretoria flamenguista. Agora, o foco do time está, sobretudo, nas semifinais da Copa do Brasil, nos dois duelos contra o Corinthians. É a principal chance de um título nacional no ano.

"Recebo respaldo constante, em todos os momentos", destacou o treinador, que dirigiu a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. "A principal competição para nós era a Libertadores, mas passou e agora precisamos olhar para frente", acrescentou.