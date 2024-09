Gaviões critica CBF por mudança de data de Corinthians x Flamengo e cobra atitude do Timão

Neste domingo, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, fez fortes críticas à CBF pela mudança de data da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, afirmou que a decisão foi "vergonhosa" e pediu uma atitude mais dura do Timão contra a alteração.

A CBF divulgou neste sábado a data das semifinais da Copa do Brasil 2024. O primeiro duelo entre Corinthians e Flamengo será no dia 2 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Enquanto a partida da volta ocorrerá no dia 20, um domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Anteriormente, o segundo jogo estava previsto para os dias 16 e 17 de outubro.

Confira na íntegra a nota da Gaviões da Fiel sobre a alteração da data das partidas: