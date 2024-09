Em alta no Corinthians, Ramón Díaz defende invencibilidade contra o São Paulo

Na ida, no Morumbi, os times empataram por 0 a 0. O São Paulo tinha nomes como Rogério Ceni, Edmílson, Marcelinho Paraíba, França e Dodô. Já o River contava com figuras como Sorín, Gallardo e Francescoli.

Na volta, no Monumental de Nuñez, o River bateu o São Paulo por 2 a 1, com dois gols de Salas. O tento tricolor foi anotado por Dodô.

O terceiro e último encontro entre Ramón e São Paulo foi ano passado, no Campeonato Brasileiro. Com o Vasco, o comandante empatou com o Tricolor por 0 a 0 em São Januário. O duelo ficou marcado pela defesa de Léo Jardim em pênalti cobrado por Wellington Rato.

Este será o primeiro clássico de Ramón Díaz no comando do Corinthians. Além do Majestoso, o Timão ainda enfrentará o Palmeiras nesta temporada, na Neo Química Arena.

O clássico contra o São Paulo será neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha. O confronto é de extrema importância para o Corinthians, que ainda luta para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.